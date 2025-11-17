Kierspe (ots) - Am vergangenen Freitag kam es zu drei Einbrüchen am Haunerbusch. Vermutlichen in den Abendstunden drangen unbekannte Täter in drei Wohnungen ein, in dem sie z.B. eine Balkontür aufbrachen. Sie durchwühlten die Wohnräume und entwendeten in einem Fall Bargeld. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen. Wer hat zwischen 18 und 23 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? ...

mehr