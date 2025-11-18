PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gehebelt und geknackt

Iserlohn (ots)

Unbekannte Täter haben in der Treppenstraße an einer Wohnungstür gehebelt, die Tatzeit liegt zwischen 11.30-14 Uhr am gestrigen Tag. Zudem wurde zwischen Freitagvormittag und Montagfrüh ein Parkautomat an der Inselstraße geknackt, auch hier bittet die Polizei um Hinweise. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

  • 18.11.2025 – 09:13

    POL-MK: Einbruch und Diebstahl

    Menden (ots) - Gestern hat ein Unbekannter sich an dem Kellerabteil eines Altenheimes Am Wasserrad versucht. Er verschaffte sich Zutritt zum Keller und hebelte an einer dortigen Tür, gelangte jedoch nicht weiter ins Innere. Die Polizei sucht nun Zeugen, die zwischen 11.45-16 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet haben. An der Unnaer Landstraße wurden mehrere Stromkabel zweier E-Ladesäulen entwendet. Die Tatzeit liegt zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen, nun ermittelt ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 06:49

    POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

    Märkischer Kreis (ots) - Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2025 im Kreisgebiet MK 1. Messstelle Ort Menden, Wilhelmstraße Zeit 17.11.2025, 07:40 Uhr bis 09:05 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 203 Verwarngeldbereich 10 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2 Anzahl der Fahrverbote 0 ...

    mehr
