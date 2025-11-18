Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Gehebelt und geknackt
Iserlohn (ots)
Unbekannte Täter haben in der Treppenstraße an einer Wohnungstür gehebelt, die Tatzeit liegt zwischen 11.30-14 Uhr am gestrigen Tag. Zudem wurde zwischen Freitagvormittag und Montagfrüh ein Parkautomat an der Inselstraße geknackt, auch hier bittet die Polizei um Hinweise. (lubo)
