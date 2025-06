POL-OL: ++Illegales Autorennen endet mit schwerem Unfall++

Oldenburg (ots) - Am gestrigen Mittwochabend kam es zu einem räuberischen Diebstahl in einem Bekleidungsgeschäft in der Achternstraße in der Oldenburger Innenstadt. Die Polizei sucht weitere Zeugen. Ein bislang unbekannter Mann betrat gegen 17:20 Uhr das Geschäft und fiel einer Verkäuferin aufgrund seines leicht orientierungslos wirkenden Verhaltens auf. Als sie den Mann darauf ansprach, bemerkte sie, dass das ...

