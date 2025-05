POL-PDLD: Fazit Polizei Herxheimer Sandbahnrennen

Bornheim (ots) - Am 29.05.2025 gegen 0:00 Uhr wurde die schlafende Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Mörlheimer Straße in Bornheim von einem hellen Lichtstrahl an ihrem Fenster geweckt. Anschließend stellte sie fest, dass ihre Terrassentür aufgebrochen und im Wohnzimmer zahlreiche Schubladen durchwühlt wurden. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der ...

mehr