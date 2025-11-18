Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: LKW-Kontrollen nach Brückensperrung

Lüdenscheid (ots)

Heute hat die Polizei an verschiedenen Stellen der A45-Umleitung in Lüdenscheid insbesondere den Schwerlastverkehr kontrolliert. 83 Lkw wurden überprüft, 34 verstießen gegen bestehende Durchfahrtsverbote. 26 der 34 Fahrzeuge sind im Ausland zugelassen. Eines der Fahrzeuge musste wegen einer Gefährdung der Verkehrssicherheit vor Ort stillgelegt werden, zwei wegen technischer Mängel. Fünf mal wurde zudem die Ladungssicherung nicht ausreichend beachtet, Drogen und Alkohol spielten dieses mal erfreulicherweise keine Rolle bei den Beteiligten. Darüber hinaus wurde 185 mal die zulässige Geschwindigkeitsbegrenzung überschritten, zudem wurde 38 mal ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen eines Verstoßes gegen "Anlieger frei" eingeleitet. Auch weiterhin kommt es zu solchen Kontrollen, die Polizei setzt sich konsequent für die Verkehrssicherheit im Kreis und darüber hinaus ein. (lubo)

