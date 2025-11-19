Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung
Lüdenscheid / Plettenberg (ots)
1. Messstelle
Ort Plettenberg-Eiringhausen, Grabenstraße FR Affelner Straße Zeit 19.11.2025, 07:24 Uhr bis 08:10 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 10 Verwarngeldbereich 1 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 40 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde OE Bemerkungen
2. Messstelle
Ort Lüdenscheid, Bräuckenstraße B 229 FR Werdohl Zeit 19.11.2025, 10:13 Uhr bis 12:50 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 761 Verwarngeldbereich 15 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 91 km/h 70 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK
