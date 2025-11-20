POL-MK: Handwerkerfahrzeuge geknackt

Menden (ots) - Im Tekloh haben unbekannte Täter in der Nacht auf Mittwoch den Bordcomputer eines Mercedes Benz gestohlen. Sie demontierten die Fahrzeugtechnik, nachdem sie die Scheibe des Fahrzeuges einschlugen. Die Polizei sucht nun Zeugen zur Tat. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

