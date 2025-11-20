Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Handwerkerfahrzeuge geknackt
Schalksmühle (ots)
In der Nacht auf Mittwoch wurden zwei Handwerkerfahrzeuge geknackt. An der Worthstraße und am Mollsiepen gelangten die unbekannten Täter so an diverse Werkzeuge, nun sucht die Polizei nach den Tätern und bittet Zeugen um ihre Hinweise. (lubo)
