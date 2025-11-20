PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Handwerkerfahrzeuge geknackt

Schalksmühle (ots)

In der Nacht auf Mittwoch wurden zwei Handwerkerfahrzeuge geknackt. An der Worthstraße und am Mollsiepen gelangten die unbekannten Täter so an diverse Werkzeuge, nun sucht die Polizei nach den Tätern und bittet Zeugen um ihre Hinweise. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

