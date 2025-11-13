POL-UN: Selm - Einbruch in Feuerwehrgerätehaus
Selm (ots)
Ein 30-Jähriger Dortmunder deutscher Herkunft konnte am frühen Donnerstagmorgen (13.11.2025) dabei beobachtet werden, wie er dabei war, in das Feuerwehrgerätehaus der Feuerwehr Selm an der Straße "Auf der Geist" einzudringen.
Ein Zeuge hatte gegen 03.00 Uhr einen lauten Knall wahrgenommen und den Polizeinotruf gewählt. Der Täter hatte ein Loch in eine Scheibe geschlagen und war so in die Räumlichkeiten gelangt.
Dort entwendete er eine Einsatzlampe der Feuerwehr sowie eine Getränkedose.
In seinem mitgeführten Rucksack konnten zudem Elektronikgegenständen und ein Schraubendreher gefunden und beschlagnahmt werden.
Der 30-Jährige wurde vorläufig festgenommen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entlassen.
