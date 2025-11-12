POL-UN: Schwerte - Rollerfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt
Schwerte (ots)
Am Dienstag (11.11.2025) kam es gegen 13:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Rollerfahrer und einem Lkw auf der Straße Am Hohenstein.
Ein 66-jähriger Rollerfahrer aus Schwerte befuhr die Straße Am Quickspring in Fahrtrichtung Am Hohenstein. Im dortigen Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden Lkw eines 23-jährigen Schwerters.
Der 66-Jährige wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.
Der Roller war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.
