Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Raub auf Tankstelle

Unna (ots)

Am Dienstag (11.11.2025) kam es gegen 21:40 Uhr zu einem Raub auf eine Tankstelle an der Iserlohner Straße. Drei maskierte Personen betraten zur Tatzeit den Verkaufsraum. Der 44-jährige Angestellte soll sich daraufhin aus dem Gebäude auf die Straße begeben und auf sich aufmerksam gemacht haben. Währenddessen räumten die Täter vermutlich mehrere Zigarettenschachteln in eine Tasche und entfernten sich anschließend mit einem Pkw in Richtung B1. Es wurde niemand verletzt.

Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Erfolg. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen schweren Raubes aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können.

Mögliche Zeugen werden daher gebeten, sich an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jana Ebbinghaus
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna

