Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Verkehrsunfall mit Personenschaden auf dem Beethovenring

Unna (ots)

Am Montag (10.11.2025) kam es gegen 10:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Beethovenring, bei dem eine Person leicht und eine Person schwer verletzt wurden.

Ein 76-jähriger Pkw-Fahrer aus Unna befuhr mit seiner 74-jährigen Beifahrerin den Beethovenring. Nach ersten Erkenntnissen übersah er eine Rotlicht zeigende Ampel und fuhr in den Kreuzungsbereich Beethovenring, Ecke Mozartstraße ein.

Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden Pkw eines 78-jährigen Kameners, der die Mozartstraße in Richtung Innenstadt befuhr.

Der 76-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt, seine 74-jährige Beifahrerin aus Unna wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Unfallörtlichkeit war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme von 10:25 Uhr bis 12:20 Uhr voll gesperrt. Eine Ableitung erfolgte im weiteren Verlauf des Einsatzes.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jana Ebbinghaus
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

