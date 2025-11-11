POL-UN: Schwerte - Unbekannte Täter dringen in Friedhofsgebäude ein
Schwerte (ots)
Bislang unbekannte Täter verschafften sich unbefugten Zutritt in ein Friedhofsgebäude in Schwerte.
Im Zeitraum von Samstag (08.11.2025), 15.00 Uhr bis Montag (10.11.2025), 06.10 Uhr durchwühlten sie die Räume an der Hörder Straße und entwendeten Fahrzeugschlüssel, die im Nahbereich des Friedhofs gefunden wurden.
Hinweise zum Einbruch und zu den unbekannten Tätern bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail an: poststelle.unna@polizei.nrw.de.
