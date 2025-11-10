POL-UN: Schwerte - Mann nach Ladendiebstahl in Untersuchungshaft
Schwerte (ots)
Ein 56-jähriger Rumäne ist am Freitag (07.11.2025) gegen 19.00 Uhr in einem Discounter an der Margot-Röttger-Rath-Straße in Schwerte dabei beobachtet worden, wie er einen komplett gefüllten Einkaufswagen durch die Eingangstür schob, ohne zu bezahlen.
Da der Mann über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde er vorläufig fest- und seine Personalien aufgenommen. Anschließend kam er in Gewahrsam.
Am Samstag (08.11.2025) wurde der 56-Jährige nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hagen einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.
Redaktionelle Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw
Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell