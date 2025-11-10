Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Mann nach Ladendiebstahl in Untersuchungshaft

Schwerte (ots)

Ein 56-jähriger Rumäne ist am Freitag (07.11.2025) gegen 19.00 Uhr in einem Discounter an der Margot-Röttger-Rath-Straße in Schwerte dabei beobachtet worden, wie er einen komplett gefüllten Einkaufswagen durch die Eingangstür schob, ohne zu bezahlen.

Da der Mann über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde er vorläufig fest- und seine Personalien aufgenommen. Anschließend kam er in Gewahrsam.

Am Samstag (08.11.2025) wurde der 56-Jährige nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hagen einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell