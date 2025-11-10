PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Einbruch in Bürogebäude in Westhofen

Schwerte (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Samstag (08.11.2025), 17.30 Uhr auf Sonntag (09.11.2025), 15.15 Uhr Zutritt zu einem Bürogebäude an der Straße "Im Ostfeld" in Schwerte-Westhofen.

Es wurde augenscheinlich nichts entwendet.

Wer kann sachdienliche Hinweise zum Tatzeitraum geben? Diese bitte an die Polizei in Schwerte: 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

  • 10.11.2025 – 13:38

    POL-UN: Bergkamen - Einbruch in Bergkamen-Oberaden

    Bergkamen (ots) - Unbekannte Täter haben sich am Sonntag (09.11.2025) zwischen 17.00 Uhr und 18.50 Uhr unbefugten Zutritt in ein Einfamilienhaus an der Straße "Auf der Lette" in Bergkamen-Oberaden verschafft. Sie hebelten die Terrassentür auf, gelangten so in die Räumlichkeiten und durchwühlten diese. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Kamen zu melden: 02307 921 ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 13:03

    POL-UN: Bergkamen - Mehrere Schlägereien am Wochenende

    Bergkamen (ots) - Am zurückliegenden Wochenende (Freitag, 07.11.2025 und Samstag 08.11.2025) kam es zu mehreren Körperverletzungsdelikten im Stadtgebiet. Am Freitag (07.11.2025) wurde ein 14-jähriger Kamener gegen 17:40 Uhr von mehreren Jugendlichen im Augustweg angegriffen. Der 14-Jährige wurde durch circa zehn Personen zu Boden gebracht, welche dort auf ihn einschlugen und eintraten. Der 14-Jährige wurde leicht ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 11:44

    POL-UN: Unna - Nach Einbrüchen in Königsborn - Polizei sucht Zeugen

    Unna (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Sonntag (09.11.2025) gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Unna. Zwischen 00.00 Uhr und 11.00 Uhr zerstörten die Täter ein Fenster und drangen so in das Haus am "Jägerweg" ein und durchsuchten sämtliche Räume. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Zu einem Einbruch in Unna-Königsborn kam es zwischen Samstag (08.11.2025), 17.40 Uhr und ...

    mehr
