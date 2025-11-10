Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Einbruch in Bürogebäude in Westhofen

Schwerte (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Samstag (08.11.2025), 17.30 Uhr auf Sonntag (09.11.2025), 15.15 Uhr Zutritt zu einem Bürogebäude an der Straße "Im Ostfeld" in Schwerte-Westhofen.

Es wurde augenscheinlich nichts entwendet.

Wer kann sachdienliche Hinweise zum Tatzeitraum geben? Diese bitte an die Polizei in Schwerte: 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

