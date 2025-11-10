Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Einbruch in Bergkamen-Oberaden

Bergkamen (ots)

Unbekannte Täter haben sich am Sonntag (09.11.2025) zwischen 17.00 Uhr und 18.50 Uhr unbefugten Zutritt in ein Einfamilienhaus an der Straße "Auf der Lette" in Bergkamen-Oberaden verschafft.

Sie hebelten die Terrassentür auf, gelangten so in die Räumlichkeiten und durchwühlten diese.

Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Kamen zu melden: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

