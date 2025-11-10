Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kreis Unna - Polizei Unna bietet Workshop "Junge Fahrer" an: Ausbildungsbetriebe im Kreis Unna können sich bei Interesse melden

Kreis Unna (ots)

Die Verkehrssicherheitsberaterinnen und -berater der Kreispolizeibehörde Unna bieten ab sofort wieder Workshops für "Junge Fahrer" an.

Im Rahmen der Verkehrsunfallprävention wird in einem eintägigen Workshop die gefährdete Zielgruppe der "Jungen Fahrer/innen" im Alter von 17 bis 25 Jahre auf die Gefahren im Straßenverkehr aufmerksam gemacht. Die Polizistinnen und Polizisten möchten dabei mit den Teilnehmenden über die Problematiken im Straßenverkehr ins Gespräch kommen und Unfallursachen thematisieren.

Das Angebot richtet sich an Betriebe im Kreis Unna (außer Lünen) mit mindestens 15-20 Auszubildenden.

Der Workshop findet vor Ort im Betrieb statt und es entstehen keine Kosten. Gerne können sich auch mehrere kleinere Betriebe für einen Workshop zusammenschließen.

Bei Interesse oder weiteren Fragen sind die Verkehrssicherheitsberaterinnen und -berater unter 02303-921 5250 oder per Mail unter verkehrsunfallprävention.unna@polizei.nrw.de zu erreichen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell