Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen, Weddinghofer Straße, Pkw Brand -Polizei sucht Zeugen-

Kamen (ots)

Am Samstag den 08.11.2025, gegen 23:30 Uhr, kam es in Kamen, Weddinghofer Straße zu einem Pkw Brand.

Das Fahrzeug befand sich auf einem Anhänger und war auf einer Garagenzufahrt abgestellt. Bei Eintreffen der Feuerwehr und Polizei stand das Fahrzeug bereits im Vollbrand.

Durch die Feuerwehr wurde das Fahrzeug gelöscht.

Die Polizei sucht nun Zeugen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Kamen unter den Rufnummern 02303 921 3220 oder 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell