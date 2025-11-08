POL-UN: Fröndenberg - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Senior
Fröndenberg (ots)
Im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung bittet die Polizei um Mithilfe der Bevölkerung. Seit Freitagmorgen (07.11.2025) wird ein 66-Jähriger von seiner Familie vermisst. Gegen 07:30 Uhr wurde er zuletzt in Fröndenberg-Ardey gesehen.
Die bisherigen Suchmaßnahmen haben nicht zu seinem Auffinden geführt. Eine Eigengefährdung kann nicht ausgeschlossen werden.
Hier der Link zum Fahndungsportal NRW mit der Personenbeschreibung und dem Lichtbild des 66-Jährigen:
https://polizei.nrw/fahndung/185645
Wer hat den Vermissten gesehen? Hinweise nimmt die Polizeiwache in Unna unter 02303 921 3120 oder 921 0 entgegen.
