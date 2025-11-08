PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-UN: Fröndenberg - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Senior

Fröndenberg (ots)

Im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung bittet die Polizei um Mithilfe der Bevölkerung. Seit Freitagmorgen (07.11.2025) wird ein 66-Jähriger von seiner Familie vermisst. Gegen 07:30 Uhr wurde er zuletzt in Fröndenberg-Ardey gesehen.

Die bisherigen Suchmaßnahmen haben nicht zu seinem Auffinden geführt. Eine Eigengefährdung kann nicht ausgeschlossen werden.

Hier der Link zum Fahndungsportal NRW mit der Personenbeschreibung und dem Lichtbild des 66-Jährigen:

https://polizei.nrw/fahndung/185645

Wer hat den Vermissten gesehen? Hinweise nimmt die Polizeiwache in Unna unter 02303 921 3120 oder 921 0 entgegen.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

