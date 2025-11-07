Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Zwei Wohnungseinbrüche am Donnerstag (06.11.2025)

Kamen (ots)

Am Donnerstag (06.11.2025) kam es zu zwei Wohnungseinbrüchen in Kamen.

In einem Zeitraum von 06:40 Uhr bis 12:00 Uhr schlugen unbekannte Täter ein Fenster eines Einfamilienhauses an der Lünener Straße ein und gelangten so in das Gebäude.

Zwischen 10:30 Uhr und 15:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter auf gleiche Weise Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Schleppweg.

Wer kann Hinweise zu den Einbrüchen geben?

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Kamen zu melden: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell