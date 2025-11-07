Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Unbekannte Täter entwenden Kleinkraftrad und stecken dieses in Brand

Schwerte (ots)

Am Donnerstag (06.11.2025) entwendeten bislang unbekannte Täter zwischen 21:00 Uhr und 23:00 Uhr ein Kleinkraftrad in der Straße Am Langen Rüggen.

Das Fahrzeug wurde im späteren Verlauf auf einem Schulhofgelände am Holzener Weg in Brand gesetzt.

Durch die Feuerwehr wurde das brennende Kleinkraftrad gelöscht.

Die Polizei sucht nun Zeugen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schwerte unter den Rufnummern 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell