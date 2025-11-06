POL-UN: Unna - Rücknahme der Fahndung nach einer 13-Jährigen
Unna (ots)
Die seit Freitag (31.10.2025) vermisste 13-Jährige aus Unna ist aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung wohlbehalten angetroffen worden.
Medien werden gebeten, das Lichtbild nicht weiter zu verwenden und aus den Systemen zu löschen.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
