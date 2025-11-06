PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Rücknahme der Fahndung nach einer 13-Jährigen

Unna (ots)

Die seit Freitag (31.10.2025) vermisste 13-Jährige aus Unna ist aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung wohlbehalten angetroffen worden.

Medien werden gebeten, das Lichtbild nicht weiter zu verwenden und aus den Systemen zu löschen.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 05.11.2025 – 14:54

    POL-UN: Unna - Radfahrer nach Verkehrsunfall leicht verletzt - Zeugen gesucht

    Unna (ots) - Am Mittwoch (05.11.2025) kam es im Kreuzungsbereich Obere Husemannstraße, Ecke Beethovenring gegen 12:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 60-jähriger Radfahrer aus Unna leicht verletzt wurde. Der Unnaer befuhr die Obere Husemannstraße mit seinem Fahrrad in Fahrtrichtung Innenstadt. Im Kreuzungsbereich des Beethovenrings fuhr ein ihm ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 11:04

    POL-UN: Bönen - Einbruch in Einfamilienhaus

    Bönen (ots) - Am Montag (03.11.2025) kam es in einem Zeitraum von 20:00 Uhr bis 23:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Bockeldamm. Unbekannte Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich Zutritt in das Haus. Die Polizei sucht nun Zeugen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Unna zu melden: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail: ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 10:50

    POL-UN: Holzwickede - Einbruch in Wohnung

    Holzwickede (ots) - Am Montag (03.11.2025) kam es zwischen 13:00 Uhr und 16:30 Uhr zu einem weiteren Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hamburger Allee. Bereits am Dienstag (04.11.2025) berichtete die KPB Unna über einen Wohnungseinbruch in der Hamburger Allee: https://unna.polizei.nrw/presse/holzwickede-wohnungseinbruch-0 Unbekannte Täter beschädigten auch in diesem Fall die Wohnungseingangstür ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren