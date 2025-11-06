Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Rücknahme der Fahndung nach einer 13-Jährigen

Unna (ots)

Die seit Freitag (31.10.2025) vermisste 13-Jährige aus Unna ist aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung wohlbehalten angetroffen worden.

Medien werden gebeten, das Lichtbild nicht weiter zu verwenden und aus den Systemen zu löschen.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

