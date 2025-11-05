Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Einbruch in Wohnung

Holzwickede (ots)

Am Montag (03.11.2025) kam es zwischen 13:00 Uhr und 16:30 Uhr zu einem weiteren Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hamburger Allee. Bereits am Dienstag (04.11.2025) berichtete die KPB Unna über einen Wohnungseinbruch in der Hamburger Allee:

https://unna.polizei.nrw/presse/holzwickede-wohnungseinbruch-0

Unbekannte Täter beschädigten auch in diesem Fall die Wohnungseingangstür und gelangten in das Objekt.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Unna zu melden: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell