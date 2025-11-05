Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Einbruch in Feuerwehrgerätehaus

Kamen (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Montagabend (03.11.2025), 20.30 Uhr und Dienstagmorgen (04.11.2025), 07.30 Uhr gewaltsam Zugang zum Gerätehaus der Feuerwehr an der Straße "Hohes Feld" in Kamen-Methler.

Hinweise zum Einbruch und zu den unbekannten Tätern bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell