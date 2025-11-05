PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Einbruch in Feuerwehrgerätehaus

Kamen (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Montagabend (03.11.2025), 20.30 Uhr und Dienstagmorgen (04.11.2025), 07.30 Uhr gewaltsam Zugang zum Gerätehaus der Feuerwehr an der Straße "Hohes Feld" in Kamen-Methler.

Hinweise zum Einbruch und zu den unbekannten Tätern bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

  • 04.11.2025 – 14:40

    POL-UN: Unna - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 13-jährigen Mädchen

    Unna (ots) - Im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung bittet die Polizei um Mithilfe der Bevölkerung. Seit Freitagmittag (31.10.2025) wird eine 13-Jährige aus Unna vermisst. Das Mädchen ist bisher nicht in ihre Wohngruppe zurückgekehrt. Link zum Fahndungsportal der Polizei NRW mit der Personenbeschreibung und Lichtbild der 13-Jährigen: ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 11:30

    POL-UN: Kamen - Unbekannte dringen auf Gelände der Autobahnmeisterei ein

    Kamen (ots) - Unbekannte Täter sind in der Zeit von Freitag (31.10.2025), 15.00 Uhr auf Montag (03.11.2025), 06.00 Uhr gewaltsam auf ein Gelände der Autobahnmeisterei an der Straße "Zollpost" in Kamen eingedrungen. Dort entwendeten sie eine unbekannte Anzahl von Kupfertelefonkabeln. Verdächtige Beobachtungen und Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei in ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 10:52

    POL-UN: Holzwickede - Wohnungseinbruch

    Holzwickede (ots) - Am Montag (03.11.2025) kam es in einem Zeitraum von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Hamburger Allee. Unbekannte Täter beschädigten die Wohnungseingangstür und gelangten in das Objekt. Die Polizei sucht nun Zeugen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden daher gebeten sich bei der Polizei in Unna zu melden: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail: ...

    mehr
