POL-UN: Kamen - Einbruch in Feuerwehrgerätehaus
Kamen (ots)
Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Montagabend (03.11.2025), 20.30 Uhr und Dienstagmorgen (04.11.2025), 07.30 Uhr gewaltsam Zugang zum Gerätehaus der Feuerwehr an der Straße "Hohes Feld" in Kamen-Methler.
Hinweise zum Einbruch und zu den unbekannten Tätern bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an: poststelle.unna@polizei.nrw.de.
