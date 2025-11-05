Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Einbruch in Einfamilienhaus

Bönen (ots)

Am Montag (03.11.2025) kam es in einem Zeitraum von 20:00 Uhr bis 23:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Bockeldamm.

Unbekannte Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich Zutritt in das Haus.

Die Polizei sucht nun Zeugen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Unna zu melden: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

