PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Einbruch in Einfamilienhaus

Bönen (ots)

Am Montag (03.11.2025) kam es in einem Zeitraum von 20:00 Uhr bis 23:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Bockeldamm.

Unbekannte Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich Zutritt in das Haus.

Die Polizei sucht nun Zeugen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Unna zu melden: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jana Ebbinghaus
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 05.11.2025 – 10:50

    POL-UN: Holzwickede - Einbruch in Wohnung

    Holzwickede (ots) - Am Montag (03.11.2025) kam es zwischen 13:00 Uhr und 16:30 Uhr zu einem weiteren Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hamburger Allee. Bereits am Dienstag (04.11.2025) berichtete die KPB Unna über einen Wohnungseinbruch in der Hamburger Allee: https://unna.polizei.nrw/presse/holzwickede-wohnungseinbruch-0 Unbekannte Täter beschädigten auch in diesem Fall die Wohnungseingangstür ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 10:48

    POL-UN: Kamen - Einbruch in Feuerwehrgerätehaus

    Kamen (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Montagabend (03.11.2025), 20.30 Uhr und Dienstagmorgen (04.11.2025), 07.30 Uhr gewaltsam Zugang zum Gerätehaus der Feuerwehr an der Straße "Hohes Feld" in Kamen-Methler. Hinweise zum Einbruch und zu den unbekannten Tätern bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an: poststelle.unna@polizei.nrw.de. Redaktionelle ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 14:40

    POL-UN: Unna - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 13-jährigen Mädchen

    Unna (ots) - Im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung bittet die Polizei um Mithilfe der Bevölkerung. Seit Freitagmittag (31.10.2025) wird eine 13-Jährige aus Unna vermisst. Das Mädchen ist bisher nicht in ihre Wohngruppe zurückgekehrt. Link zum Fahndungsportal der Polizei NRW mit der Personenbeschreibung und Lichtbild der 13-Jährigen: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren