Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Radfahrer nach Verkehrsunfall leicht verletzt - Zeugen gesucht

Unna (ots)

Am Mittwoch (05.11.2025) kam es im Kreuzungsbereich Obere Husemannstraße, Ecke Beethovenring gegen 12:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 60-jähriger Radfahrer aus Unna leicht verletzt wurde.

Der Unnaer befuhr die Obere Husemannstraße mit seinem Fahrrad in Fahrtrichtung Innenstadt. Im Kreuzungsbereich des Beethovenrings fuhr ein ihm entgegenkommender Linksabbieger in die Kreuzung ein und setzte seinen Abbiegevorgang fort. Der Radfahrer leitete einen Bremsvorgang ein, um einen Zusammenstoß mit dem abbiegenden Pkw zu verhindern. Dabei stürzte der Unnaer und verletzte sich leicht.

Der Pkw setzte seine Fahrt auf dem Beethovenring anschließend fort.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen weißen Pkw mit auffälligen Rückleuchten in Form eines "X" gehandelt haben. Der Pkw soll mit zwei Personen besetzt gewesen sein.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Unna unter den Telefonnummern 02303 921 3120, 02307 921 0 oder per Mail unter poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell