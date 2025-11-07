PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Einbruch in Erdgeschosswohnung in Ergste

Schwerte (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Donnerstag (06.11.2025) Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Schwerte-Ergste.

Zwischen 08.00 Uhr und 17.50 Uhr konnten die Täter durch Aufhebeln eines Fensters in die Räumlichkeiten an der Straße "Auf der Heide" gelangen.

Es wurden keine Wertgegenstände entwendet.

Zeugen des Einbruchs werden gebeten, sich an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320 oder 02303 921 0 zu wenden. Sachdienliche Hinweise werden auch per Mail entgegengenommen: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

