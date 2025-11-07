PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Pkw-Fahrerin mit Kind auf dem Beifahrersitz fährt anderes Kind an und flüchtet

Unna (ots)

Ein 10-jähriges Mädchen aus Unna fuhr am Freitag (07.11.2025) gegen kurz vor 08.00 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem für sie linken Gehweg der Parkstraße in Fahrtrichtung Hammer Straße in Unna. Zwischen der Platanenallee und dem Birkenweg kam zeitgleich ein bislang unbekannter Pkw aus einer Einfahrt, der beabsichtigte, auf die Straße zu fahren.

Es kam zu einer Berührung zwischen dem Pkw und dem Kind, wodurch das Kind leicht verletzt wurde. Das Fahrzeug entfernte sich nach dem Verkehrsunfall in Richtung Platanenallee, ohne dass es zur Einleitung eines Schadensausgleiches gekommen ist.

Die 10-Jährige beschreibt den Pkw als silbernen, etwas höheren Pkw.

Die Fahrzeugführerin wird wie folgt beschrieben:

   - 30 - 45 Jahre
   - Dunkle, lockige, etwas längere Haare
   - Auf dem Beifahrersitz befand sich ein Kind, welches auf maximal 
     10 Jahre geschätzt wird

Hinweise, die zu der flüchtigen Pkw-Fahrerin führen, bitte an die Polizei in Unna: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

