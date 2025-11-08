PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Rücknahme der Fahndung nach vermisstem Senior

Fröndenberg (ots)

Der seit Freitag dem 07.11.2025 vermisste 66-Jährige aus Fröndenberg konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen aufgegriffen werden.

Medien werden gebeten, das Lichtbild nicht weiter zu verwenden und aus den Systemen zu löschen.

Vielen Dank für ihre Unterstützung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna

