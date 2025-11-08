POL-UN: Rücknahme der Fahndung nach vermisstem Senior
Fröndenberg (ots)
Der seit Freitag dem 07.11.2025 vermisste 66-Jährige aus Fröndenberg konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen aufgegriffen werden.
Medien werden gebeten, das Lichtbild nicht weiter zu verwenden und aus den Systemen zu löschen.
Vielen Dank für ihre Unterstützung.
