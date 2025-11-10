POL-UN: Fröndenberg - Bürgersprechstunde des Bezirksdienstes mit Polizeihauptkommissarin Claudia Preker und Polizeihauptkommissar Markus Droste
Fröndenberg (ots)
Polizeihauptkommissarin Claudia Preker und Polizeihauptkommissar Markus Droste bieten im November, am Donnerstag, 13.11.2025, ihre Bürgersprechstunde an.
Von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr sind die Bezirks- und Schwerpunktdienstbeamten auf dem Marktplatz in Fröndenberg.
Kommen Sie vorbei und werden Sie in einem persönlichen Gespräch vor Ort all Ihre Sorgen, Fragen und Anregungen los.
