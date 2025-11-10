PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Bürgersprechstunde des Bezirksdienstes mit Polizeihauptkommissarin Claudia Preker und Polizeihauptkommissar Markus Droste

Fröndenberg (ots)

Polizeihauptkommissarin Claudia Preker und Polizeihauptkommissar Markus Droste bieten im November, am Donnerstag, 13.11.2025, ihre Bürgersprechstunde an.

Von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr sind die Bezirks- und Schwerpunktdienstbeamten auf dem Marktplatz in Fröndenberg.

Kommen Sie vorbei und werden Sie in einem persönlichen Gespräch vor Ort all Ihre Sorgen, Fragen und Anregungen los.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

