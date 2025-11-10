Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Nach Einbrüchen in Königsborn - Polizei sucht Zeugen

Unna (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Sonntag (09.11.2025) gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Unna.

Zwischen 00.00 Uhr und 11.00 Uhr zerstörten die Täter ein Fenster und drangen so in das Haus am "Jägerweg" ein und durchsuchten sämtliche Räume.

Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Zu einem Einbruch in Unna-Königsborn kam es zwischen Samstag (08.11.2025), 17.40 Uhr und Sonntag (09.11.2025), 17.40 Uhr. Dort sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Straße "Platanenallee" eingedrungen, nachdem sie die Scheibe der Terrassentür eingeschlagen hatten.

Zu einem dritten Einbruch kam es ebenfalls in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Unna-Königsborn. Zwischen 19.00 Uhr und 08.00 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Bürogebäude (Anwaltskanzlei) an der Friedrich-Ebert-Straße ein.

Zeugen der Einbrüche werden gebeten, sich an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 02303 921 0 zu wenden. Sachdienliche Hinweise werden auch per Mail entgegengenommen: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell