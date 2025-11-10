Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Geschädigter nach Verkehrsunfallflucht in Parkhaus an der Goethestraße gesucht

Schwerte (ots)

Die Polizei sucht einen Unfallbeteiligten, der seinen Pkw am Freitag (07.11.2025) gegen 09:35 Uhr in einem Parkhaus in der Goethestraße abgestellt hatte.

Das geparkte Fahrzeug wurde durch die Unfallverursacherin an der vorderen linken Seite beschädigt. Die Verursacherin hinterließ lediglich einen Zettel an der Windschutzscheibe und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Im weiteren Verlauf kehrte sie gegen 12:10 Uhr zur Unfallörtlichkeit zurück, konnte das beschädigte Fahrzeug allerdings nicht mehr antreffen.

Die Unfallverursacherin meldete sich daraufhin bei der Polizei.

Der mögliche Geschädigte bzw. mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Schwerte unter 02304 921 3320 oder unter 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

