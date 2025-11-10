Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Öffentlichkeitsfahndung nach Betrug

Unna (ots)

Eine bislang unbekannte männliche Person hat am Dienstag (04.03.2025) zwischen 18:00 Uhr und 19:15 Uhr einen Betrug an einem Bankautomaten in Unna begangen.

Auf Beschluss des Amtsgerichtes Dortmund veröffentlicht die Polizei jetzt Fahndungsbilder des Unbekannten.

Hier der Link zum Fahndungsportal der Polizei NRW mit den Fotos:

https://polizei.nrw/fahndung/185812

Hinweise bitte an die Polizei in Unna: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell