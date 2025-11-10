POL-UN: Unna - Öffentlichkeitsfahndung nach Betrug
Unna (ots)
Eine bislang unbekannte männliche Person hat am Dienstag (04.03.2025) zwischen 18:00 Uhr und 19:15 Uhr einen Betrug an einem Bankautomaten in Unna begangen.
Auf Beschluss des Amtsgerichtes Dortmund veröffentlicht die Polizei jetzt Fahndungsbilder des Unbekannten.
Hier der Link zum Fahndungsportal der Polizei NRW mit den Fotos:
https://polizei.nrw/fahndung/185812
Hinweise bitte an die Polizei in Unna: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.
Redaktionelle Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jana Ebbinghaus
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw
Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell