PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Einbruch in Bürogebäude

Unna (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Freitag (07.11.2025), 15.30 Uhr auf Montag (10.11.2025), 09.00 Uhr gewaltsam durch Einwerfen einer Fensterscheibe Zutritt zu einem Bürogebäude an der Vinckestraße in Unna.

Angaben über entwendete Gegenstände liegen bislang nicht vor, es entstand Sachschaden.

Wer kann sachdienliche Hinweise zum Tatzeitraum geben? Diese bitte an die Polizei Unna: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 15:43

    POL-UN: Schwerte - Mann nach Ladendiebstahl in Untersuchungshaft

    Schwerte (ots) - Ein 56-jähriger Rumäne ist am Freitag (07.11.2025) gegen 19.00 Uhr in einem Discounter an der Margot-Röttger-Rath-Straße in Schwerte dabei beobachtet worden, wie er einen komplett gefüllten Einkaufswagen durch die Eingangstür schob, ohne zu bezahlen. Da der Mann über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde er vorläufig fest- und seine ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 14:52

    POL-UN: Unna - Öffentlichkeitsfahndung nach Betrug

    Unna (ots) - Eine bislang unbekannte männliche Person hat am Dienstag (04.03.2025) zwischen 18:00 Uhr und 19:15 Uhr einen Betrug an einem Bankautomaten in Unna begangen. Auf Beschluss des Amtsgerichtes Dortmund veröffentlicht die Polizei jetzt Fahndungsbilder des Unbekannten. Hier der Link zum Fahndungsportal der Polizei NRW mit den Fotos: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren