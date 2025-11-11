Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Einbruch in Bürogebäude

Unna (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Freitag (07.11.2025), 15.30 Uhr auf Montag (10.11.2025), 09.00 Uhr gewaltsam durch Einwerfen einer Fensterscheibe Zutritt zu einem Bürogebäude an der Vinckestraße in Unna.

Angaben über entwendete Gegenstände liegen bislang nicht vor, es entstand Sachschaden.

Wer kann sachdienliche Hinweise zum Tatzeitraum geben? Diese bitte an die Polizei Unna: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

