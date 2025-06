Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250627.1 Schellhorn: Polizei stoppt Autofahrer nach Gefährdung des Straßenverkehrs

Schellhorn (ots)

Donnerstagmorgen stoppten Beamtinnen der Preetzer Polizei einen 77-jährigen Autofahrer in Schellhorn, nachdem dieser zuvor durch unsichere Fahrweise aufgefallen war. Die Polizei sucht Personen, die durch die Fahrweise möglicherweise gefährdet wurden.

Gegen 07:45 Uhr meldete sich eine Zeugin bei der Polizei und teilte mit, dass ihr in Lebrade ein Suzuki aufgefallen sei, der in Schlangenlinien fahre und mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten sei. In Höhe des Lebrader Friedhofs habe ein entgegenkommender Wagen abbremsen müssen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Informierte Polizeibeamtinnen aus Preetz stoppten den Wagen in Schellhorn. Der nicht alkoholisierte deutsche Fahrer dürfte aufgrund körperlicher Mängel sowie der Einnahme von Medikamenten nicht mehr in der Lage gewesen sein, seinen Suzuki zu steuern. Nach Rücksprache mit der Führerscheinstelle stellten sie Führerschein und Fahrzeugschlüssel sicher. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde eine Blutprobe entnommen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und sucht Zeuginnen und Zeugen, die die Fahrt des Mannes Donnerstagmorgen zwischen etwa 07:30 Uhr und 08 Uhr zwischen Kossau und Schellhorn beobachtet haben oder möglicherweise gefährdet wurden. Hinweise nimmt die Polizei unter 04342 / 10 770 entgegen.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell