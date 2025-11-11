Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Einbruch in Schuhcenter

Bergkamen (ots)

Durch unbekannte Täter wurde die Hintertür eines Schuhcenters an der Parkstraße in Bergkamen-Mitte aufgebrochen.

Das Ganze ist zwischen Samstag (08.11.2025), 18.00 Uhr und Montag (10.11.2025), 08.15 Uhr passiert.

Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei Kamen unter den Nummern 02307 921 3320 oder 02303 921 0 entgegen. Gerne kann die Kontaktaufnahme auch per Mail erfolgen: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

