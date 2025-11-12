Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Oelpfad war in den Abendstunden aufgrund einer Verkehrsbehinderung gesperrt

Holzwickede (ots)

Am Dienstag (11.11.2025) kam es gegen 16.20 Uhr zu einer Verkehrsbehinderung auf dem Oelpfad in Holzwicke. Aus bislang unbekannten Gründen fuhr sich ein LKW- Fahrer mit deinem Fahrzeug in der dortigen Baustelle fest.

Die Straße wurde gegen 19:12 Uhr wieder freigegeben. Am LKW und an den betroffenen Flurstücken entstand kein Schaden.

