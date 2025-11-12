POL-UN: Holzwickede - Oelpfad war in den Abendstunden aufgrund einer Verkehrsbehinderung gesperrt
Holzwickede (ots)
Am Dienstag (11.11.2025) kam es gegen 16.20 Uhr zu einer Verkehrsbehinderung auf dem Oelpfad in Holzwicke. Aus bislang unbekannten Gründen fuhr sich ein LKW- Fahrer mit deinem Fahrzeug in der dortigen Baustelle fest.
Die Straße wurde gegen 19:12 Uhr wieder freigegeben. Am LKW und an den betroffenen Flurstücken entstand kein Schaden.
Redaktionelle Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Bernd Pentrop
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw
Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell