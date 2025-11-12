POL-UN: Werne - Einbruch in Praxisräumlichkeit
Werne (ots)
Zwischen Montag (10.11.2025) um 13:50 Uhr und Dienstag (11.11.2025) um 08:10 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Praxisräumlichkeit in der Berliner Straße.
Unbekannte Täter hebelten die Eingangstür auf und verschafften sich Zutritt in das Gebäude.
Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich an die Polizei in Werne unter 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.
