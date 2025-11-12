Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Einbrüche in Werkstatt und Einfamilienhaus

Kamen (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Montag (10.11.2025) auf Dienstag (11.11.2025) gewaltsam Zutritt zu zwei Örtlichkeiten in Kamen.

Der erste Tatort liegt an der Westicker Straße in Kamen-Mitte. Dort warfen die Täter zwischen Montag, 14.00 Uhr und Dienstag, 06.40 Uhr eine Fensterscheibe einer Werkstatt ein und entwendeten Werkzeuge (u.a. Kreissäge, Schleif- und Hobelmaschine).

Der zweite Tatort: an der Schimmelstraße. Auch hier war es der Zeitraum Montag auf Dienstag. Zwischen 15.30 Uhr am Montag und 23.00 Uhr am Dienstag hebelten unbekannte Täter eine Terrassentür eines Einfamilienhauses auf und durchsuchten dieses. Ob etwas entwendet wurde, steht bislang nicht fest.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

