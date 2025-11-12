POL-UN: Werne - Seniorin auf Straße ausgeraubt
Werne (ots)
Nach einem Straßenraub am Montag (10.11.2025) in Werne sucht die Polizei nun Zeugen.
Gegen 15.30 war eine 89-Jährige aus Werne auf der Cappenberger Straße unterwegs. Zwei unbekannte Täter näherten sich ihr von hinten und entrissen ihr eine von zwei Einkaufstaschen. Beide Täter flüchteten anschließend in Richtung Innenstadt.
Eine Tatortbereichsfahndung verlief ohne Erfolg.
Ein Zeuge, der den Raub mit angesehen hat, kann die Täter folgendermaßen beschreiben:
- männlich - beide schwarze Haare - einer trug eine graue Jogginghose
Die 89-Jährige blieb unverletzt.
Weitere Zeugen, die Hinweise zu den Tätern und dem Straßenraub geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Werne unter 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail unter poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.
