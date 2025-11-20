PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl/Computerbetrug

Plettenberg (ots)

Unter https://polizei.nrw/fahndung/186612 fahndet die Polizei nach dem Tatverdächtigen eines Taschendiebstahls, der nach Diebstahl einer Geldbörse in einem Supermarkt Geld vom Konto der Geschädigten abgehoben hat. Der Vorfall geschah am 1.10.25 in Plettenberg, wer kennt die abgebildete Person? Hinweise bitte an die Polizei Plettenberg, 02391 90990. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

