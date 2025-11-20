Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl/Computerbetrug
Plettenberg (ots)
Unter https://polizei.nrw/fahndung/186612 fahndet die Polizei nach dem Tatverdächtigen eines Taschendiebstahls, der nach Diebstahl einer Geldbörse in einem Supermarkt Geld vom Konto der Geschädigten abgehoben hat. Der Vorfall geschah am 1.10.25 in Plettenberg, wer kennt die abgebildete Person? Hinweise bitte an die Polizei Plettenberg, 02391 90990. (lubo)
