Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Oldenburger Landstraße

Oldenburg (ots)

In den heutigen Mittagsstunden kam es auf der Oldenburger Landstraße zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 22-jähriger Mann aus der Gemeinde Wiefelstede tödlich verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der junge Fahrer mit seinem Renault in Richtung Spohle unterwegs. Gegen 12:30 Uhr kam er in Höhe der Einmündung Alter Damm aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Der Wagen prallte frontal gegen einen Baum.

Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen erlag der 22-Jährige noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen und verstarb.

Die Oldenburger Landstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme sowie für notwendige Bergungsarbeiten vollständig gesperrt werden. Die Sperrung konnte gegen 14:30 Uhr wieder aufgehoben werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

