Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch in Sportanlage Am Heidbrook

Oldenburg (ots)

n der Nacht von Montag auf Dienstag kam es zwischen 0:00 und 2:00 Uhr zu einem Einbruch auf dem Gelände eines Sportvereins Am Heidbrook.

Unbekannte Täter hebelten zunächst ein Zugangstor auf. Im weiteren Verlauf verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu einem Imbisswagen sowie zu einem Vereinsheim.

Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendeten die Täter eine geringe Menge Bargeld. Ob weiteres Diebesgut entwendet wurde, ist bislang unklar.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden. (1410799)

