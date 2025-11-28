Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
POL-OL: Einbruch in Vereinsheim an der Alexanderstraße
Oldenburg (ots)
Nach einem Einbruch in ein Vereinsheim an der Alexanderstraße hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht.
Zwischen Mittwoch, 22:00 Uhr, und Donnerstag, 12:00 Uhr, warfen demnach unbekannte Täter eine Fensterscheibe des Gebäudes am Ortsausgang Oldenburg ein und durchsuchten mehrere Räume. Entwendet wurde nach aktuellem Stand lediglich Diebesgut von geringem Wert.
Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.(1420580)
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao
https://twitter.com/polizei_ol
Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell