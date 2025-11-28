PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch in Vereinsheim an der Alexanderstraße

Oldenburg (ots)

Nach einem Einbruch in ein Vereinsheim an der Alexanderstraße hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht.

Zwischen Mittwoch, 22:00 Uhr, und Donnerstag, 12:00 Uhr, warfen demnach unbekannte Täter eine Fensterscheibe des Gebäudes am Ortsausgang Oldenburg ein und durchsuchten mehrere Räume. Entwendet wurde nach aktuellem Stand lediglich Diebesgut von geringem Wert.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.(1420580)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
  • 27.11.2025 – 13:19

    POL-OL: Einbruch in Einfamilienhaus am Rüschenweg

    Oldenburg (ots) - Am Mittwoch, zwischen 09:00 und 12:00 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Rüschenweg eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Unbekannten ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang zum Gebäude. Im Inneren wurden mehrere Räume durchsucht. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 15:05

    POL-OL: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Oldenburger Landstraße

    Oldenburg (ots) - In den heutigen Mittagsstunden kam es auf der Oldenburger Landstraße zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 22-jähriger Mann aus der Gemeinde Wiefelstede tödlich verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen war der junge Fahrer mit seinem Renault in Richtung Spohle unterwegs. Gegen 12:30 Uhr kam er in Höhe der Einmündung Alter Damm aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren