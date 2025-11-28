PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Ölverunreinigung in Wiefelstede-Metjendorf - Aufwendige Sanierungsarbeiten erforderlich

  • Bild-Infos
  • Download

Oldenburg (ots)

Am Nachmittag des 25. November 2025 wurde eine mutmaßliche Gewässerverunreinigung in Wiefelstede-Metjendorf gemeldet.

Ein Zeuge hatte gegen 14:30 Uhr während eines Spaziergangs im Bereich des Baumschulenweges eine Verunreinigung festgestellt und diese gemeldet.

Bei einer Kontrolle durch den Landkreis Ammerland bestätigte sich der Verdacht: Unbekannte hatten Altöl in den Straßenseitengraben des Baumschulenwegs eingeleitet. Der Graben war auf einer Länge von rund 30 Metern mit einer bräunlichen Ölschicht bedeckt.

Zur Schadensbegrenzung wurde eine Fachfirma mit der Beseitigung der Ölverunreinigung beauftragt. Bei einer weitergehenden Begutachtung stellte sich heraus, dass die Verunreinigung deutlich umfangreicher ist als zunächst angenommen.

Für die vollständige Schadensanierung müssen daher Teile des Grabens, der Uferböschung sowie des Straßenseitenstreifens ausgebaggert werden. Die Arbeiten zur Beseitigung des ölverunreinigten Laubs und Erdreichs werden mehrere Tage andauern.

Durch die Polizei Westerstede wurde ein Ermittlungsverfahren wegen einer Gewässerverunreinigung eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04488-833115 zu melden. (1415301)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

