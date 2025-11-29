PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OL: Einbruch in Kirchengemeinde an der Rennplatzstraße - ZEUGENAUFRUF

Oldenburg (ots)

In der Nacht vom 28.11., ca, 20:00 Uhr, auf den 29.11.25, ca. 08:30 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten der Evangelischen Kirchengemeinde Ohmstede bzw. dem sog. "Orgel-Cafe" an der Rennplatzplatzstraße. Hier wurden diverse Räumlichkeiten durchsucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde lediglich eine sehr geringe Bargeldmenge entwendet, jedoch Sachschaden im hohen vierstelligen Eurobereich verursacht.

Die Polizei Oldenburg bittet Zeugen, die verdächtige Personen und/oder Umstände beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter Tel. 0441/790-4115 zu melden. (1427083)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Einsatz- und Streifendienst 1
Dienstschichtleiter
i.A. PHK Herwig
Telefon: 0441/790-4117
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

