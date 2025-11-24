PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mehrere Heckenbrände in Bad Oeynhausen

Bad Oeynhausen (ots)

(FW) Zu mehreren Heckenbränden kam es in der Nacht zu Montag in Bad Oeynhausen. Insgesamt fünf kleinere Brände konnten durch die Feuerwehr rasch gelöscht werden.

Den bisherigen Erkenntnissen nach war an einem Grundstück an der Ringstraße gegen 02:30 Uhr aus ungeklärter Ursache eine Hecke in Brand geraten. Dies bemerkte eine Anwohnerin (55) und informierte daraufhin den 43-jährigen Bewohner des Hauses. Der zwischenzeitlich alarmierten Feuerwehr gelang es schließlich, die brennende Hecke abzulöschen.

Ein weiterer Heckenbrand ereignete sich gegen kurz nach drei Uhr im Alten Salzweg. Auch hier konnte der Brand durch die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden. Ebenso wie gegen 4:25 Uhr in der Aalstraße, gegen 4:30 Uhr im Sandweg und gegen 5 Uhr in der Steinfeldstraße.

Glücklicherweise war es der Feuerwehr bei allen Bränden möglich ein Übergreifen auf Häuser zu verhindern. Auch Personen wurden nicht verletzt. Eine Fahndung nach den mutmaßlichen Verursachern, insbesondere durch Mithilfe von Polizeikräften aus Herford, verlief ergebnislos.

Wer Hinweise zu der Entstehung der Feuer oder verdächtigen Personen rund um die Brandorte geben kann, der wird gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon (0571) 88660 zu melden.

