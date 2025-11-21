PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MI: Vorfahrtsunfall mit E-Scooter

Bad Oeynhausen (ots)

(FW) An einer Einmündung in Bad Oeynhausen kam es am Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall, bei welchem sich eine Person leicht verletzte.

Ein 17-Jähriger befuhr gegen 7 Uhr mit seinem Elektrokleinstfahrzeug die Eidinghausener Straße in Richtung A30 auf der linken Fahrbahnseite. An der Einmündung zum Horstweg beabsichtigte eine Skoda-Fahrerin (43) ihrerseits auf die Eidinghausener Straße einzubiegen.

Im Einmündungsbereich kam es zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, bei welcher der Rollerfahrer zu Boden stürzte. Infolgedessen verletzte sich der Jugendliche leicht. Er begab sich im Anschluss selbstständig in ärztliche Behandlung.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

