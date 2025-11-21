Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Vorfahrtsunfall mit E-Scooter

Bad Oeynhausen (ots)

(FW) An einer Einmündung in Bad Oeynhausen kam es am Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall, bei welchem sich eine Person leicht verletzte.

Ein 17-Jähriger befuhr gegen 7 Uhr mit seinem Elektrokleinstfahrzeug die Eidinghausener Straße in Richtung A30 auf der linken Fahrbahnseite. An der Einmündung zum Horstweg beabsichtigte eine Skoda-Fahrerin (43) ihrerseits auf die Eidinghausener Straße einzubiegen.

Im Einmündungsbereich kam es zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, bei welcher der Rollerfahrer zu Boden stürzte. Infolgedessen verletzte sich der Jugendliche leicht. Er begab sich im Anschluss selbstständig in ärztliche Behandlung.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell