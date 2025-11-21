PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach umfangreichen Durchsuchungsmaßnahmen in Halle (Westf.) und Stemwede: Veterinärämter stellen 75 Welpen und erwachsene Hunde im Zusammenhang mit einem mutmaßlich illegalen Welpenhandel sicher

Stemwede (ots)

Dortmund, Halle (Westf.), Stemwede - Gemeinsame Pressemitteilung der Zentralstelle für die Verfolgung der Umweltkriminalität in NRW (Staatsanwaltschaft Dortmund), der Kreispolizeibehörden Minden-Lübbecke und Gütersloh sowie der Kreise Minden-Lübbecke und Gütersloh

Insgesamt 75 Hunde haben die Kreisveterinärämter Minden-Lübbecke und Gütersloh gestern anlässlich einer Durchsuchungsmaßnahme der Zentralstelle für die Verfolgung der Umweltkriminalität in NRW (ZeUK NRW) wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz aus Gefahrenabwehrgründen sichergestellt. Einsatzkräfte von Staatsanwaltschaft Dortmund, den Kreispolizeibehörden Minden-Lübbecke und Gütersloh haben gestern in einem gegen fünf Beschuldigte geführten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Tierschutzgesetz und gewerbsmäßigen Betruges mehrere Wohnungen und Nebengebäude durchsucht. Dabei trafen die Ermittler nach derzeitigem Stand der Ermittlungen auf insgesamt 75 Hunde, die zum Teil unter gravierend unzureichenden Bedingungen gehalten wurden. Ein Tier musste unverzüglich wegen einer bestehenden und nur laienhaft mit einer Papprolle geschienten Fraktur operiert werden.

Die Beschuldigten stehen im Verdacht ohne Erlaubnis Hunde gezüchtet oder aus Drittländern wie Belarus, Ukraine und Moldawien unerlaubt importiert und dann veräußert zu haben. Unter Täuschung über die tatsächliche Herkunft sollen die Tiere vornehmlich über Inserate im Internet veräußert worden sein. Dabei sollen wissentlich vielfach zum Teil schwerwiegend erkrankte und nicht behandelte Tiere an Käufer abgegeben worden sein.

Es besteht der Verdacht, dass die Tiere aufgrund schlechter Haltungsbedingungen und ihres unbehandelt gebliebenen Krankheitszustandes länger anhaltende oder sich wiederholende erhebliche Schmerzen oder Leiden erlitten haben.

Veterinäre der Kreise Minden-Lübbecke und Gütersloh, die unter Gefahrenabwehrgesichtspunkten bei den Durchsuchungen ebenfalls anwesend waren, haben die insgesamt 75 Tiere, bei denen es sich mehrheitlich um Welpen und Junghunde handelte, aufgrund der Haltungsbedingungen und des Gesundheitszustandes der Tiere zu Gefahrenabwehrzwecken sichergestellt.

Das Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das TierSchG, gewerbsmäßigen Betruges und Geldwäsche richtet sich gegen drei Frauen und zwei Männer im Alter von 24 bis 51 Jahren.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Auskünfte erteilt ausschließlich die Pressestelle der ZeUK NRW
(Oberstaatsanwalt Kilimann und Oberstaatsanwältin Britta Affeldt)
unter Pressestelle@sta-dortmund.nrw.de und 0173-2098374.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 20.11.2025 – 13:19

    POL-MI: Zusammenstoß auf der B 61

    Petershagen (ots) - (SN) Eine leicht verletzte Autofahrerin, zwei kaputte Autos und ein höherer Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls in Petershagen-Ovenstädt am späten Donnerstagnachmittag. Den Erkenntnissen zufolge hatte eine 18-jährige VW-Fahrerin aus Raddestorf gegen 17 Uhr zunächst die Westenfelder Straße befahren und von dieser nach links auf die Straße Neuer Postdamm (B 61) in Fahrtrichtung in Richtung Uchte einbiegen wollen. Zeitgleich befand ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 13:03

    POL-MI: Pedelec-Fahrer bei Abbiegeunfall schwer verletzt

    Bad Oeynhausen-Volmerdingsen (ots) - (DM) Auf der Volmerdingsener Straße kam es im Bereich der Einmündung Schnedigsen am Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Hiller schwer verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 43-jährige mit ihrem Toyota die Volmerdingsener Straße in Fahrtrichtung Bad Oeynhausen. Parallel dazu war ein 54-jähriger Pedelec-Fahrer auf dem rechtsseitigen Radweg in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren