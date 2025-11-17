Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 45.000 Euro Schaden durch Brandstiftung an zwei Skoda: Zeugen in Herkulesstraße gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen:

Am Samstagabend kam es in der Herkulesstraße in Kassel, Ecke Berlepschstraße, zu einem Brand von zwei geparkten Skoda. Mehrere Passanten hatten das Feuer gegen 19:30 Uhr entdeckt. Die von ihnen alarmierte Feuerwehr hatte die abgestellten Pkw, einen Skoda Octavia und einen Skoda Karoq, im weiteren Verlauf gelöscht, dennoch brannten beide Pkw vollständig aus. Der Gesamtsachschaden wird mit rund 45.000 Euro beziffert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand spricht alles dafür, dass die beiden Pkw vorsätzlich in Brand gesteckt wurden. Konkrete Hinweise auf die unbekannten Täter und ihr Motiv liegen bislang nicht vor.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 11 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Brand gemacht haben und den Ermittlern Täterhinweise geben können, melden sich bitte beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100.

