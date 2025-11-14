Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser in Habichtswald und Wolfhagen: Kripo bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Habichtswald und Wolfhagen (Landkreis Kassel):

Zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser in Habichtswald-Ehlen und Wolfhagen wurde die Polizei am gestrigen Donnerstagabend gerufen. Bislang ist unklar, ob die Taten in Zusammenhang stehen und auf das Konto derselben Täter gehen. Die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen und bitten um Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern.

Zunächst hatte sich der Bewohner eines Wohnhauses in der Rheinstraße im Habichtswalder Ortsteil Ehlen bei der Polizei gemeldet. Dort hatten die Täter zwischen 15:30 und 19:45 Uhr zunächst versucht, eine Terrassentür aufzuhebeln. Als ihnen dies nicht gelang, zerstörten sie das Glas, griffen durch das entstandene Loch und öffneten auf diese Weise die Tür. Anschließend durchsuchten die Unbekannten die Wohnräume und öffneten dabei sämtliche Möbel auf zwei Etagen. Mit ihrer Beute, Schmuck und Fotokameras, verließen die Diebe schließlich durch ein Badezimmerfenster im Erdgeschoss das Gebäude und flüchteten in unbekannte Richtung.

Der zweite Einbruch ereignete sich zwischen 18:20 und 21:00 Uhr in der Ahornstraße in Wolfhagen, in der Nähe des Dachswegs. Auch hier zerstörten die Täter die Glasfüllung einer Terrassentür auf der Gebäuderückseite und gelangten so in das Einfamilienhaus. Dort durchsuchten sie mehrere Schränke und Kommoden, ohne jedoch etwas zu entwenden. Auch in diesem Fall konnten die Täter unerkannt flüchten.

Zeugen, die am gestrigen Nachmittag und Abend verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tatorte gesehen haben oder den Ermittlern des K21/22 anderweitige Hinweise auf die unbekannten Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

